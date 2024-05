Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria “scappa” da Stefano de Martino: cosa succederà dal 19 Maggio

Giovedì 9 Maggio 2024, 14:45

A partire dal 19 maggio, L’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda la domenica sera su Canale 5. Cambierà, dunque, programmazione per il programma condotto da Vladimir Luxuria, soprattutto dopo i primi sospetti di una chiusura anticipata. Nel corso della prima serata di lunedì 6 maggio 2024, Il Clandestino ha registrato un'ottima percentuale di ascolti, pari al 16,8% di share, portando a casa molti più ascolti rispetto a L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (di nuovo) la puntata: il motivo. Ascolti flop e fuga di naufraghi, Ilary Blasi pronta a tornare? Nominati e sondaggi

Isola dei Famosi 2024, il flop di ascolti prosegue

Non a caso, possiamo dire che la settima puntata della 18esima edizione dell'Isola abbia conquistato "solo" 2 milioni e 40mila spettatori. Il tutto segnando un ulteriore calo pari al 15,8% di share contro il 16,9% dell’ultima diretta. Ecco perchè, alcune fonti attendibili, starebbero parlando di una vera e propria crisi degli ascolti da parte del programma condotto da Vladimir Luxuria. Al contrario di Stefano De Martino e del suo programma Stasera tutto è possibile. Ossia un game/comedy show, sempre in onda su Rai 2, che ha raggiunto picchi del 10,9% di share grazie al suo 1 milione e 733mila spettatori. Al di là del divario di share tra Vladimir Luxuria e Stefano De Martino, ricordiamo anche un vecchio episodio che li vide protagonisti sempre all'Isola dei Famosi di qualche anno fa. Un episodio in cui De Martino, in qualità di inviato della trasmissione in Honduras, aveva avuto delle vere e proprie sviste. Al punto da suscitare una reazione immediata di Vladimir Luxuria: " La domanda è: se De Martino non si accorge di alcune cose, qual è il suo ruolo nel programma?". Staremo a vedere se Vladimir Luxuria riuscirà a risollevare la "sua" Isola da questo momento di crisi e come proseguirà lo show condotto da Stefano De Martino!

