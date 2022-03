Isola dei famosi, il cast della nuova edizione: ecco i (possibili) naufraghi

Martedì 1 Marzo 2022, 12:12

Tutto è pronto o quasi in Honduras. Ilary Blasi è pronta, gossip a parte, a riprendere il timone di questa edizione de L'Isola dei famosi. Ma il cast non è al completo. Con notizie più o meno certe però i nomi dei vip che saranno i naufraghi spuntano. La data di partenza dovrebbe essere il 21 marzo, una settimana dopo la fine del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi scarta Alex Nuccetelli dal cast perché amico di Totti? Lo sfogo del body builder

Isola dei famosi, ecco i (papabili) naufraghi

Sui social escono i nomi dei papabili concorrenti: dati ormai per certi ci sono Lory del Santo con il fidanzato Marco Cuocolo, Guendalina Tavassi (che tanto voleva entrare in un reality e aveva già fatto il Gf) con il fratello. Mentre potrebbero salpare in Honduras anche Jeremias Rodriguez in coppia con il padre Gustavo (così la famiglia Rodriguez sarebbe quasi al completo), Carmen di pietro con il figlio, Nicola Daza con Ilaria Galassi. Arriva anche il nome dell'attore Nicolas Vaporidis e di Ivona Staller, Matilde Brandi e Floriana Secondi. Poi appaiono anche i nomi di Gianluca Tornese e Roberta Morise.

A questo punto non rimane che attendere il cast ufficiale di Mediaset.

