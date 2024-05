Eurovision 2024, la classifica dei video con più like (c'è anche quello di Angelina Mango): ecco i primi tre

Venerdì 10 Maggio 2024, 08:47

Domani, 11 maggio 2024, si terrà la finale dell’Eurovision Song Contest, dove Angelina Mango rappresenterà l'Italia con il brano "La Noia", con il quale ha già trionfato al Festival di Sanremo: la straordinaria ascesa della giovane artista ha suscitato ampi consensi in tutto il paese, tanto che coloro che l'hanno apprezzata sin dall'inizio stanno ora cominciando a credere che una sua vittoria al contest continentale sia possibile, tanto da aver cominciato ad osservare spasmodicamente i like e le visualizzazioni dei video della sua esibizione comparsi sui social. A molti è sembrato che Angelina fosse l'artista che avesse colpito di più il pubblico del continente ma, ad uno sguardo approfondito, non è così. Quali sono dunque i video più visti tra quelli degli artisti che si sono esibiti all'Eurovision? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



