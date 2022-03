Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela i retroscena del reality: «Tra me e Alvin c'è un patto segreto»

Tutto è pronto per la partenza de L'Isola dei Famosi che andrà in onda da lunedì 21 marzo ogni lunedì e giovedì su Canale 5. Anche quest'anno al timone ci sarà Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin che sarà l'inviato in Honduras. E come da tradizione oggi arriva la copertina di "Tv sorrisi e Canzoni" che anticipa tutti i naufraghi. In studio ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino pronti a commentare le performance dei vip.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Guendalina Tavassi contro gli haters TELEVISIONE Ilary Blasi gela Alfonso Signorini: «Basta!» TELEVISIONE Isola dei famosi, il cast al completo TELEVISIONE Isola dei famosi, Dayane Mello in lizza per il nuovo reality?... SOCIAL Il Cantante Mascherato, Pesce rosso è Vladimir Luxuria:... QUANTO VIP! Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti: coppie di... TELEVISIONE Barbara D'Urso vede Alex Belli "nudo", siparietto... GF VIP GfVip, Lulù censurata per la frase su Corona: cosa ha... TELEVISIONE Isola dei famosi, il cast della nuova edizione: ecco i... CRISI O NON CRISI Totti a C'è posta per te e Ilary Blasi a casa, il... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Ilary Blasi scarta Alex Nuccetelli dal cast... SPETTACOLI Isola dei Famosi, anche una band nel cast? Tutte le... SOCIAL Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras:... OROSCOPO Totti e Ilary, cosa dicono le stelle? Ecco perché Urano... SOCIAL Ilary Blasi, linguaccia sui social: è la risposta alle... GOSSIP Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della... I RUMORS Isola dei famosi 2022, ecco chi potrebbe essere l'inviato... CANALE 5 Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela la data d'inizio della...

Gf Vip, Ilary Blasi gela Alfonso Signorini: «Basta! Sparisci il pubblico è esasperato»

Isola dei famosi, Ilary Blasi svela i retroscena

A raccontarci qualcosa in più di questa edizione, che per la prima volta vede sfide tra coppie e single, ci ha pensato proprio la conduttrice sul settimanale di tv.

«Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente un fidanzato... in questa fase cerchiamo di non far incontrare i gruppi per giocare un po' sull'effetto sorpresa». Si scopriranno tutte le carte una volta arrivati in honduras spiega Ilary. «Le coppie giocano come concorrente unico. Dovranno dividersi tutto ma non è detto che a un certo punto non vengano scoppiati».

Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti: coppie di fratelli e fidanzati famosi, cosa vedremo

Arrivano più preparati i naufraghi che dopo 16 edizione di isola almeno un fuoco dovrebbero aver imparato ad accenderlo: «So che hanno visto dei tutorial per imparare ad accendere il fuoco o a pescare e c'è anche chi è andato in Sardegna per scoprire come usare la lenza».

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo l'arresto dell'ex marito si scaglia contro gli haters: «Non ho abbandonato i miei figli»

I naufraghi preferiti dalla conduttrice

Non si tira indietro dal rispondere anche sui suoi preferiti la Blasi: «Più di uno, sicuramente Ilona Staller. Ma anche Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono molto simpatici. Poi rivedremo Floriana che dopo il Gf non ha più fatto reality e mi incuriosiscono anche i Cugini di campagna».

Isola dei Famosi, Ilary Blasi scarta Alex Nuccetelli dal cast perché amico di Totti? Lo sfogo del body builder

Il patto segreto con Alvin

Anche per questa edizione la conduttrice ha voluto Alvin come inviato: «Siamo amici da 20 anni. sa quello che deve fare e conosce il posto. Gli ho detto che mi deve svelare tutto quello che non si può raccontare. Questo è il patto tra noi. Quando tornerà lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità».

Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: «Tutta colpa di un tatuaggio»

Il cast al completo

La squadra è formata e gli artisti saranno così divisi:

Le coppie - Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi, Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory), I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen), Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente).

I singoli - Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.

Insomma tutto è pronto per la prima puntata che andrà in onda lunedì 21 marzo su Canale 5 alle 21.40.