Isola dei Famosi, Gilles Rocca fa piangere Francesca Lodo (che resta a digiuno): Ilary Blasi incredula

Gilles Rocca lascia di sasso Ilary Blasi con una decisione inattesa. Il naufrago, nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, si è rifiutato di prendere parte alla prova ricompensa - che prevedeva una "cena romantica" a base di pasta - per rispetto nei confronti della sua fidanzata Miriam. Gilles, infatti, avrebbe dovuto "baciare" in apnea l'altra naufraga Francesca Lodo, una prova che non si è sentito di sostenere: «Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose. Io non sto bene a livello mentale per fare una cosa che poi mi darebbe fastidio». Il rifiuto di Gilles ha molto deluso l'affamata Francesca, che è scoppiata in lacrime.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 ​Isola dei Famosi, Gilles Rocca (ancora) aggressivo durante la... PROGRAMMI TV Elisa Isoardi, passa a Mediaset per condurre un programma nuovo.... REALITY SHOW Isola dei famosi, Daniela Martani annuncia scintille in studio:... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Ilary Blasi troppo sexy? Spacco vertiginoso e... TELEVISIONE Akash Kumar a Domenica Live: «Ho preso tre antidepressivi e... TELEVISIONE Isola, Fariba smaschera "i giochetti" degli altri naufraghi

​Isola dei Famosi, Gilles Rocca (ancora) aggressivo durante la gara. È polemica sui social

Incredula Ilary Blasi, che ha reagito buttandosi a terra in studio: una posa diventata immediatamente virale sui social. «Hai paura che le puzza l’alito? Per colpa tua Francesca non mangia» ha detto la conduttrice, che però non è riuscita a smuovere Gilles, fermo sulle sue posizioni. Con buona pace della povera (e affamata) Francesca Lodo.

Ultimo aggiornamento: 23:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA