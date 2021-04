​Isola dei Famosi, Gilles Rocca (ancora) aggressivo durante la gara. È polemica sui social

Isola dei Famosi, Gilles Rocca ancora sotto i riflettori per la sua aggressività. Non è la prima volta che l'attore romano mostra un atteggiamento piuttosto suscettibile. Già con Daniela Martani Rocca era stato infatti accusato di essere aggressivo, in particolare un po' con le naufraghe dell'Isola. Stavolta l'attore s'è spazientito durante la prova a squadre a causa d'una falsa partenza che costringe “gli arrivisti” a tornare al via per ripartire la gara. «Così non si capisce niente però!», ha gridato Rocca bendato, mentre cercava di capire cosa gli stesse dicendo Rosolino.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Daniela Martani: «Mai detto di essere no vax». Bufera in... PROGRAMMI TV Elisa Isoardi, passa a Mediaset per condurre un programma nuovo.... CANALE 5 Tommaso Zorzi batte un record mai accaduto prima all'Isola dei... SPETTACOLI Grande Fratello Vip 2020: ecco i concorrenti

Daniela Martani: «Mai detto di essere no vax». Bufera in studio a Domenica Live, Barbara D'Urso interviene così

La prima prova fisica per i naufraghi è stata molto complicata. Matteo Diamante, Isolde Kostner e Roberto Ciufoli sfidano il trio composto da Gilles Rocca, Ubaldo e Angela Melillo. Due naufraghi bendati devono spingere una carriola con "a bordo" il terzo componente, che li guida in un percorso ad ostacoli. Gilles Rocca si innervosisce e alza la voce La prova non parte nel migliore dei modi per il team Rocca-Melillo-Ubaldo, che al via resta fermo in postazione, con Ubaldo che gesticola e Gilles ancora in fase di preparazione. Una falsa partenza che costringe gli avversari a tornare al via per ripartire con la gara in contemporanea.

Qualche giorno fa Daniela Martani, ospite nello studio di Domenica Live, aveva criticato duramente Gilles Rocca dopo aver condiviso con lui la sua avventura a L'Isola: «Gilles risponde sempre in maniera aggressiva, non solo con me. Mio padre aveva un atteggiamento aggressivo con noi, questa cosa l’abbiamo vissuta per anni. Il modo di rispondere di Gilles mi ha ricordato quel momento della mia vita». Riguardo alcune sue affermazioni che avevano fatto molto discutere, Daniela aveva replicato agli opinionisti: «Non ho mai parlato di violenza. Il problema di Gilles lo stanno riscontrando un sacco di persone. Lui ha fatto anche piangere Miryea. Non ho mai utilizzato la parola violenza».

Ultimo aggiornamento: 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA