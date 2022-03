Isola dei Famosi 2022, Blind "crolla" in diretta: «Greta mi ha salvato dalle droghe. Ora voglio la famiglia che non ho mai avuto»

L'Isola dei Famosi è avventura ma è anche vita. I vip approdano in Honduras con la certezza di doversi mettere in gioco fisicamente ma è l'anima quella che poi vince in ogni reality. Durante il collegamento con Ilary Blasi, Blind, l'ultimo arrivato in Honduras è chiamato a raccontarsi. Il rapper tutto tatuaggi nasconde un temperamento tenero. Il concorrente di X Factor è un ragazzo dal passato difficile. Franco Popi Rujanin, alias Blind, nato nel 2000 a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia è l'emblema del riscatto. Un'infanzia difficile quella del cantante di Cuore Nero, anni con tensioni in famiglia e con una brusca interruzione degli studi; tempo passato a fare nulla a cavalcioni dei muretti del suo quartiere nella prima periferia di Perugia. Di lui si è occupata anche la giustizia dei minori che lo ha affidato ad una associazione che si occupa di formazione e recupero.

Ma poi c'è il riscatto. Dal buio delle droghe alla rinascita per amore e per le musica. Dietro il sorriso del rapper che difficilmente guarda in faccia le persone, si nascondo anni difficilissimi tra droghe, una famiglia difficile con una delle sorelle che ha tentato di uccidere la madre, poi l'incontro con un comandante dei Carabinieri che pur di sottrarlo alle brutte compagnie lo ha aiutato economicamente a realizzare i suoi sogni, l’amore della sua fidanzata Greta Tigani che lo salva. «Noi ci conoscevamo dall'asilo ma poi io ho reso una brutta strada. A 15 anni è iniziato il periodo più brutto, quello con la droga. Poi ci siamo rivisti con greta ai suoi 18 anni lei mi ha detto che se volevo stare con lei dovevo smettere di fare tutto quello che facevo. E io l'ho fatto». L'amore per Greta ha offerto a Blind la possibilità di salvarsi, ed è stato proprio lui a ribadirlo in diverse interviste. «Penso proprio che sarei morto se non avessi incontrato Greta».

Dalla dipendenza per le droghe al disco di platino

Stasera tra le lacrime Blind si racconta. «Ho 22 anni e voglio costruirmi quella famiglia che non ho mai avuto. Non ho rapporti con la mia famiglia, parlo solo con papà, ma per motivi di cui non voglio parlare. A salvarmi la musica e l'amore di Greta. Grazie a loro ho ritrovato me stesso, ho ritrovato quello che non ho mai saputo di avere. Ogni volta che torno sull’argomento mi fa male, queste lacrime mi danno forza e ci convivo. Ho imparato a creare una corazza ma sono un ragazzo di ventidue anni con cicatrici che fanno male, tutto questo però fa parte del passato. Con X factor ho avuto un riscatto, tornare a casa con un disco di platino è un grande passo, prima tornavo a casa con altre cose».

La dedica di Blind a Greta

E guardando il suo profilo Instagram possiamo solo conferma che tutto ciò che ha detto stasera è quello che realmente prova:: «Ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze , debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita grazie per tutto. TI AMO VITA MIA»