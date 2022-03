Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez affonda Antonio Zequila: «Fai l'uomo». Scoppia la lite in diretta

Terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2022. Una bufera di pioggia e vento si è scagliata contro i naufraghi, e i vip si sono dovuti spostare per due giorni. «La situazione è stata critica, ma ci tengo a precisare che stiamo tutti bene. Qua Cayo Cochinos era l'occhio del nubifragio, e molte isole sono state sommerse, per questo abbiamo dovuto dividere i naufraghi in un altro posto ma in due capanne distinte». Alvin dall'Honduras spiega ai telespettatori cosa è successo. I naufraghi si sono spaventati ma ora tutto è passato.

Dopo il calmarsi delle acque i naufraghi riprendono possesso delle spiagge, ma piuttosto che rassenerarsi i naufraghi sono tornati più carichi che mai. «Credo che in questi momenti fosse giusto unirsi e ricostruire tutto», Laura Maddaloni è chiara per lei, ma anche per altri, non tutti hanno veramente capito lo spirito dell'Isola dei Famosi. «Nicolas Vaporidis, Antonio Zequila e Carmen Di Pietro con il figlio, loro hanno dormito nella capanna noi fuori». Ilary Blasi vuole chiarimenti. «È vero loro hanno costruito la capanna e io ho dormito ma il patto era che qualcuno dopo 2 ore che dormivamo ci venivano a svegliare ma nessuno è venuto a svegliarci», carmen si giustifica e Alessandro il figlio la difende e si difende: «Io mi sono già scusato e abbiamo chiarito, effettivamente non mi sono svegliato ma potevano svegliarmi».

Fuoco e fiamme tra Zequila e Jeremias

La questione sembra rientrata ma le fiamme si accendono tra Antonio Zequila e Jeremias Rodriguez che non si tollerano proprio. Durante il collegamento con Ilary Blasi che cercava di indagare sulle dinamiche accese tra i naufraghi, gli animi de Er Mutanda e del fratello di Belen scoppiano. La lite si accende talmente tanto che la conduttrice è costretta a richiamare i concorrenti all'ordine. «Io così non capisco cosa sta succedendo, se mi spiegate». Jeremias non riesce a contenersi e spiega che non ha affatto apprezzato il comportamento di Zequila durante il nubifragio.

A quanto pare l’argentino avrebbe voluto vedere Zequila più impegnato e così non perde occasione per rimproverarlo vistosamente: «Tu non sei un uomo»

Antonio Zequila è infastidito: «A me ha detto che non sono un uomo e questo mi ha dato fastidio», spiega ad Ilary. Jeremias non ci sente ed esplode, invitandolo a girarsi dall’altra parte e a non guardarlo: «Inizia a fare l’uomo e girati di là», Jeremias affonda. Antonio va oltre e piuttosto che cadere nella provocazione vuole solo spiegare il suo punto di vista: «Io ho solo fatto un passo indietro quando c’è stato il problema di dormire costipati nella capanna».