Isola dei Famosi 2022, Jeremias abbandona per tornare dalla fidanzata: ecco chi è Deborah Togni

Ha spiazzato tutti, o quasi, ieri durante la diretta de L'Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen ha perso il televoto con Estefania e Roger e, una volta approdato a Playa Sgamada, ha deciso di non restare in Honduras, nonostante la presenza del padre Gustavo e dell’amico Clemente Russo.

«Il mio scopo era portare qui papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, ovvero quello di chiedere scusa e dire come la penso». Abbandona così il programma di Ilary Blasi, Jere, per tornare dalla sua Deborah Togni.