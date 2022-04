Isola dei Famosi 2022, Jeremias abbandona: «Presto una notizia bellissima». Matrimonio in vista con Deborah Togni?

Ha spiazzato tutti, o quasi, ieri durante la diretta de L'Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen ha perso il televoto con Estefania e Roger e, una volta approdato a Playa Sgamada, ha deciso di non restare in Honduras, nonostante la presenza del padre Gustavo e dell’amico Clemente Russo.

«Il mio scopo era portare qui papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, ovvero quello di chiedere scusa e dire come la penso». Decisione che ha mandato su tutte le furie Vladimir Luxuria e la sua corona: «Non vivi di reality ma noi ti conosciamo solo per questo, smettila di dire così!».

Isola dei Famosi 2022, Jeremias abbandona

Dallo studio anche Ilary Blasi ha provato a gran voce a convincere Jere a rimanere, ma invano. «La vita è mia, non quella del pubblico. Gli voglio bene, ma questa è la mia scelta. Voglio tornare dalla mia fidanzata Deborah Togni. Al mio ritorno ho una notizia bellissima da raccontarvi», ha annunciato. Frase che non è sfiggita alla conduttrice che ha subito ironizzato: «Hai per caso messo incinta qualcuna lì?». Ma la verità secondo il web è che ci sia profumo di fiori d'arancio.

Isola dei Famosi 2022, faccia a faccia tra Nicolas e Jeremias: Ilary Blasi (scocciata) mette a tacere il fratello di Belen

Il fratello di Belen ha fatto flop

Jeremias Rodriguez non ha mai nascosto la sua voglia di sposare la fidanzata Deborah Togni e il momento potrebbe essere arrivato. Secondo i fan del programma infatti potrebbe essere per questo motivo che il fratello di belen ha deciso di abbandonare lo show. Un carattere controverso quello di Jeremias, all'Isola con il padre Gustavo, che non ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori: troppo polemico e "instabile".

Isola dei Famosi 2022, Gustavo Rodriguez eliminato: arriva la gaffe di Ilary Blasi in diretta

Il motivo della sua decisione

Già nella scorsa puntata Jeremias aveva manifestato la sua voglia di mollare , con la giovane conosciuta in un locale e avventurosamente ricontattata dopo una sbornia solenne (come ha raccontato lo stesso Jeremias).

«Da quando ho capito che questo è un circo e non voglio farne parte. Ho bisogno della mia fidanzata Deborah e della mia vita che non è questa. Non so cosa ci faccio qui, i reality non mi piacciono voglio solo Deborah» Tutte queste dichiarazioni hanno acceso i rumors e secondo i ben informati l’ipotesi che Jeremias una volta giunto in Italia si getti a capofitto in una proposta di matrimonio per la fidanzata Deborah Togni è più che plausibile. Insomma pare proprio che i colleghi di Oggi avessero ragione. Sono stati loro qualche giorno fa a titolare «Presto, nozze e bebé». Non c'era scritto il nome di Jeremias ma leggendo il pezzo ci da qualche dettaglio in più. «È giovane, bello ed è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebé». Insomma diciamo che se la matematica non è un opinione, e non lo è, il bel giovine potrebbe essere proprio Jeremia.

Isola dei Famosi 2022, Edoardo contro Jeremias: «Io mantenuto da mia sorella? Gli ho confidato un segreto e mi ha tradito»

Ecco chi è Deborah Togni

Una ragazza come tante, ecco chi è Deborah Togni. L'assistente di volo ha conquistato Jeremias Rodriguez grazie alla sua semplicità. I due si sono conosciuti in un bar durante la fine del primo lockdown.

Deborah è stata per Jeremias una vera e propria ancora di salvezza in uno dei momenti più bui della sua vita, una vera benedizione e il motivo che l’ha spinto ad andare avanti nonostante tutto. Intanto il pubblico social la dora e nei commenti alle sue foto non manca chi la definisce molto più bella della famosa cognata.