Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha un malore: «Mi hanno fatto 22 ore di flebo». Ecco cosa è successo

Dopo un malore, Laura Maddaloni era stata cotretta a lasciare la spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras per raggiungere l’ambulatorio dove è stata sottoposta ad accertamenti medici. Anche per questo non ha potuto partecipare alla sfida per la leadership nominando Blind.

Successivamente ha rivelato quale era stato i problema: "Pensavo che l'avessero detto, ma sono stata in ambulatorio, i medici hanno detto che sono anemica ho fatto 22 ore di flebo, stiamo cercando di far risalire il ferro. Ma andrà bene non ho dubbi". Laura ha sottolinato che non ha mai sentito la madre e ha chiesto se stava bene, visto che non ha potuto sentirla per tanto tempo.