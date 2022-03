Isola dei Famosi, Floriana esonda contro Nicolas: «Sei un privilegiato». La produzione la zittisce: «Ha una patologia medica»

Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise arrivano all'Isola dei Famosi 2022, ma la lite scoppia tra i naufraghi già concorrenti. «Io preferisco Roberta, ma qua già il serpente ha cominciato a parlare male di altri». Floriana Secondi è senza freni. «Scusa - chiede Ilary Blasi - ma chi è il serpente?». L'ex gieffina è schietta e chiara: «Io sono stata ciecata per anni ma ormai vedo tutto e a me Nicolas non piace». Floriana è un fiume in piena contro Nicolas Vaporidis. «A Roma quelli come te si chiamano infami».

Isola dei Famosi 2022, lite furiosa tra Floriana e Nicolas

Questa settimana alcuni naufraghi si sono sentite vittime altri privilegiati. Tra corde che legano alcuni naufraghi e altri che sono immuni le scintille si accendono. Nicolas è immune. «Te sei un privilegiato perché voti e non vieni votato e io sto qua legata». Secondo Floriana, Vaporidis è un bugiardo e secondo l'attore lei «'Sta fori. È un'esaltata che fa la vittima».

Dopo solo 3 giorni Playa Accopiada si infuoca

Stasera si torna a parlare di quanto detto in questi soli 3 giorni di Isola. «Non capisco perché sono stati chiusi in hotel come noi, ma noi avevamo un trattamento mentre Marco e Nicolas stavano sempre in camera perché avevano i telefoni noi invece non avevamo possibilità di sentire nessuno. Io non ho tollerato il suo modo di criticarci».

Ilary cerca di far ragionare Floriana

Ilary però non vuole spaziare nel discorso e riporta la naufraga a quanto successo: «Il gioco inizia da quando sbarcate, per quanto riguarda il telefono chiederò. Ora però rispondi a quello che ti ha detto Nicolas».

Floriana non si zittisce un attimo: «Non sono disturbata, ma reagisco se vengo aggredita. Lui è sleale e privilegiato perché viene trattato diversamente, lui ha avuto il cellulare noi no. La produzione ci chiedeva di portare un oggetto personale qua sull'Isola volevo portare un rosario e invece a me hanno detto no. Poi una mattina ci alziamo e lui aveva un rasoio elettrico per i capelli. Io ho una patologia ho fatto laser agli occhi e ho chiesto un paio di occhiali da sole ma non me li hanno dati. Qua stiamo con i rasoi Bic e lui con l'apparecchio elettrico».

La produzione la zittisce

A questo punto la produzione, nella figura di Alvin è costretta a intervenire. «Il rasoio di Nicolas è per esigenze mediche, ma non è detto che a voi si debba raccontare. Il regolamento è per tutti lo stesso. Non c'è nessuno privilegiato, una volta che sbarcate la siete tutti uguali. Quindi chiudiamo qua l'argomento».

Nicolas prova a parlare

«Io non sono avezzo a questi dialoghi con questa arroganza - prova a parlare Nicolas - o cercato di farle capire che il discorso della cinta lo subisce lei ma anche altri. Lei mi chiama infame e non solo parlavo al telefono perché sono corretta ma leggevo libri e facevo una simulazione di una radio che volevo fare qua. Mi controllassero se ho un telefono e sono pronto ad andarmene se c'è però se non c'è te ne vai te, facciamo questa scommessa».

L'accusa dell'ex gieffina alla produzione

«Tanto capirai te lo avranno nascosto», Floriana non molla, ma a questo punto Vaporidis affonda:

«Quindi scusa cosa stai dicendo che la produzione me lo ha nascosto? Ma sei fuori?». Per fortuna il gioco deve riprendere.