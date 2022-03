Isola dei Famosi, prime sfide in Honduras: Ilary Blasi ha già il suo preferito. Gli ospiti in studio: anticipazioni

Manca davvero pochissimo per l'inizio della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Da stasera e per ogni lunedì e giovedì fino alla prima settimana di giugno (circa), Ilary Blasi con l'aiuto di Alvin (in Honduras), Vladimir Luxuria e Nicola Savino (in studio) capitaneranno una ciurma di naufraghi pronti a vivere una delle esperienze più estreme della loro vita. Eliminate le isole segrete tra sportivi, pornostar e attori il reality è pronto a regalare grandi emozioni. La cornice di questa nuova versione che non vedrà solo concorrenti singoli a giocare ma anche naufraghi in coppia, sarà anche questo anno a Cayo Cochinos, in Honduras.

Ilary Blasi, ieri dalla poltrona di "casa" Verissimo dopo aver smentito le voci di una crisi con Francesco Totti, ha detto di essere prtonta a ripartire dall’Isola. «Diremo subito le cose come stanno», ha detto la conduttrice. «Ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno fra loro».

Alvin è già in Honduras

Alvin, superato il Covid, è ghià pronto in Honduras pronto a soccorrere i vip che si lanceranno anche quest'anno dall'elicottero. Ma quella sarà la solo la prima prova che i concorrenti dovranno superare, perchè tra mosquitos, accensione del fuoco, procurarsi il cibo e convivere in condizioni estremi con degli sconosciuti diaciamo che il salto nel vuoto sarà la prova più semplice che dovranno superare.

Le sfide

Come sempre, ogni settimana, i concorrenti dovranno affrontare delle sfide. Esattamente come nelle precedenti edizioni, restano la prova leader con cui un naufrago si metterà in salva dalla nomination e la prova ricompensa che permetterà al gruppo vincente di vincere qualcosa da mangiare o un oggetto che potrebbe aiutarli durante la sopravvivenza. Anche quest'anno i naufraghi affronteranno anche altre prove come le prove duello, la prova salvataggio e la prova immunità.

Il montepremi

Una sfida all'ultima noce di cocco quella dei naufraghi che hanno solo una grande speranza: arrivare in finale e magari anche vincere il montepremi finale di 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà va destinata in beneficenza).

Ospiti in studio

Non sappiamo ancora cosa indosserà Ilary Blasi ne tantomeno quale sarà il motto quest'anno ma abbiamo un'anticipazione: le ospiti in studio sono Cecilia Rodriguez e Delia Duran

Il cast per la prima volta sarà dibiso in single e coppie, vediamo chi sono i naufraghi.

Tante le coppie in gara:

Guendalina Tavassi (ex gieffina ed ex naufraga) è con il fratello Edoardo

Lory del Santo (che ha già vinto un’Isola dei Famosi, ha partecipato a Fattoria, Gf Vip, Pechino Express) è con il fidanzato Marco Cucolo

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ci riprova (dopo Gf Vip e Isola dei Famosi), stavolta in coppia con il padre Gustavo

I (due) Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti

Carmen di Pietro (anche ex gieffina) con il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni.

Tra i single

Antonio Zequila, già nel cast del 2005

Nicolas Vaporidis

Marco Melandri (ex pilota)

Blind (terzo classificato a X Factor 2020)

Roger Balduino (modello e imprenditore)

Estefania Bernal (ex Miss Argentina)

Jovana Djordjevic (modella)

Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Nip)

Roberta Morise (ex Professoressa dell’Eredità ed ex fidanzata di Carlo Conti).

E Ilona Staller, (Cicciolina)

Il preferito della Blasi

E Ilary ha già il suo preferito, anzi «Più di uno», ha ammesso la conduttrice nella sua intervista con TV Sorrisi e Canzoni. «Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna».