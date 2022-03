Isola dei Famosi 2022, approdano tre nuovi naufraghi: ecco chi sono. Le anticipazioni

L'Isola dei Famosi 2022 torna per il secondo appuntamento. Dopo il successo del debutto, stasera Ilary Blasi, aiutata dai commenti di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, regalerà emozioni e avventura a naufraghi e telespettatori. La padrona di casa avrà come alter ego in Honduras, Alvin che con i suoi collegamenti gestirà prove e bagarre in diretta. Ospite in studio stasera ci sarà Ignazio Moser il conduttore di #isolaparty.

APPROFONDIMENTI ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, ecco le novità PERSONE Jovana Djordjevic TELEVISIONE Jovana Djordjevic, la moglie di Filip infuoca il web IL PERSONAGGIO Lory Del Santo, dalla morte dei figli al (giovanissimo)... PERSONE Nicolas Vaporidis concorrente dell'Isola dei famosi ISOLA Isola dei Famosi 2022, Alvin "rovina" il ricordo di... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Roger Balduino conquista tutte: vita privata e... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino conquista tutte: ecco chi... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria ad alta tensione con... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, torna Er Mutanda (Antonio Zequila) ma i... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, il gioco cambia: solo coppie in gara... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi colpisce (e affonda) Alfonso...

Isola dei Famosi 2022, Jovana Djordjevic: «Non ricordatemi come moglie di Filip»: ma si presenta con il cognome di lui. Fiamme sul web

Isola dei Famosi 2022, il gioco delle coppie funziona?

L'edizione è iniziata da 4 giorni e già i naufraghi cominciano a discutere. Questa doveva essere un'edizione in cui per la prima volta avrebbero gareggiato coppie contro single, almeno così si pensava. Ma per i single una volta atterrati in Honduras la verità è stata un'altra e cioè dovevano gareggiare in coppia con un altro dei concorrenti single e nella maggior parte dei casi questi non potevano scegliere il compagno.

Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria ad alta tensione con Clemente Russo: «Non sei speciale. Le regole sono uguali per tutti»

Liti e amicizie

La prima lite è avvenuta tra Antonio Zequila che vive attaccato a una fune di 75 cm con la sua compagna (Floriana Secondi), ma c'è maretta anche tra Nicolas Vaporidis e Jeremia Rodriguez. Chi invece sembrano aver trovato un bella armonia sono Marco Melandri e Cicciolina (anche loro in coppia "legati").

Isola dei Famosi 2022, torna Er Mutanda (Antonio Zequila) ma i naufraghi lo snobbano: nessuno (tranne Floriana) lo vuole in coppia

I nuovi naufraghi

Stasera pronti all'arrivo di altri tre nuovi naufraghi. SI tratta del cantante Blind, della influencer Patrizia Bonetti e della showgirl Roberta Morise.

Isola dei Famosi 2022, il gioco cambia: solo coppie in gara (choc per i single). Ilary Blasi toglie il fiato: «Un mix tra Moira Orfei e Cicciolina»

Il televoto

In nomination ci sono Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri e stasera scopriremo chi dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Il cast non è ancora al completo e sarà nelle prossime puntatae che la squadra si formerà.

Stasera l'appuntamento è alle 21.40 su Canale 5.