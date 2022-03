Isola dei Famosi, il gioco cambia: solo coppie in gara (choc per i single). Ilary Blasi toglie il fiato: «Un mix tra Moira Orfei e Cicciolina»

La lotta per la sopravvivenza è sempre stata una sfida individuale ma questo anno tutto cambia. In Honduras si gioca in coppie ora e per chi è già stato accoppiato va di lusso per chi invece è ignaro di questa scelta sarà dura. I naufraghi sono certi che chi è arrivato single sull'Isola dei Famosi solo gareggerà, ma così non è. Sarà il destino a decidere con chi i single dovranno accoppiarsi. Quest'anno sarà l'Isola delle coppie.

Isola dei Famosi, il gioco cambia: i single abbinati a un compagno

Ecco la grande novità della sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. «Sei bellissima, un incrocio tra Moira Orfei e Cicciolina». Ha ragione Nicola Savino (opinionista insieme a Vladimir Luxuria), la moglie di Francesco Totti, che si è messa alle spalle il gossip, è spumeggiante. Pantalone a zampa, top succinto (tutto total black) e zeppa argento. Il tutto incorniciato da una fascia di strass.

In studio ci sono Cecilia Rodriguez, pronta a giudicare il tutto del padre in coppia con il fratello Jeremias Rodriguez, e Delia Duran.

Ecco il cast in gara

Coppie: Guendalina Tavassi (ex gieffina ed ex naufraga) è con il fratello Edoardo

Lory del Santo (che ha già vinto un’Isola dei Famosi, ha partecipato a Fattoria, Gf Vip, Pechino Express) è con il fidanzato Marco Cucolo

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ci riprova (dopo Gf Vip e Isola dei Famosi), stavolta in coppia con il padre Gustavo

I (due) Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti

Carmen di Pietro (anche ex gieffina) con il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni.

Tra i single

Antonio Zequila, già nel cast del 2005

Nicolas Vaporidis Marco Melandri (ex pilota)

Blind (terzo classificato a X Factor 2020)

Roger Balduino (modello e imprenditore)

Estefania Bernal (ex Miss Argentina) Jovana Djordjevic (modella)

Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Nip)

Roberta Morise (ex Professoressa dell’Eredità ed ex fidanzata di Carlo Conti).

E Ilona Staller, (Cicciolina)