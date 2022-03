Isola dei Famosi, torna Er Mutanda (Antonio Zequila) ma i naufraghi lo snobbano: nessuno (tranne Floriana) lo vuole in coppia

Torna Er Mutanda a L'Isola dei Famosi. «Ad oggi sono più saggio, all'epoca ero un vino novello ora sono una champagne d'annata». Antonio Zequila era già stato un naufrago 17 anni fa, e ora torna con altre intenzioni. «Torno per innamorarmi». Pensavano tutti di trovarlo affaticato, «pensavo di trovarlo Er panchero, invece sta perfetto», Nicola Savino lo guarda quasi invidioso.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi, il gioco cambia: solo coppie TELEVISIONE Isola dei Famosi, Ilary Blasi colpisce Signorini TELEVISIONE Isola dei Famosi, prime sfide in Honduras TELEVISIONE Ilary Blasi rompe il silenzio sulla crisi con Francesco Totti:... TELEVISIONE Isola dei Famosi, il cast cambia causa Covid: Alvin e una... TELEVISIONE Isola dei Famosi, la confessione shock di Marco Melandri:... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela i retroscena del reality:... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo l'arresto... TELEVISIONE Gf Vip, Ilary Blasi gela Alfonso Signorini: «Basta!...

Isola dei Famosi, il gioco cambia: solo coppie in gara (choc per i single). Ilary Blasi toglie il fiato: «Un mix tra Moira Orfei e Cicciolina»

Isola dei famosi, torna Er Mutanda, ma Ilary lo gela

«Pensavo il pilota mi portasse a Capri ma non ci siamo capiti e mi ha portato qua». L'arrivo in elicottero di Zequila lascia senza parole in studio. «Oddio era una battuta, ridiamo». Ilary Blasi non perde occasione per colpire. Per il naufrago, ex concorrente, un trattamento speciale: lui sarà l'unico naufrago single a poter scegliere con chi fare coppia. E sembra una cosa positiva, ma così non è. Lui dovrà vivere legato a un elastico insieme al compagno con cui decidere di dividere la sua avventura.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi colpisce (e affonda) Alfonso Signorini: «Da opinionista a conduttore è un attimo». Partenza con il botto

L'opinione dei naufraghi

«Parla solo di sesso. È convinto di essere ancora figo ma non è così» ride Roger Balduino e Floriana Secondi affonda: «Se presenta così da anni si dovrebbe ringiovanire». Insomma l'opinione dei naufraghi su Er Mutanda non è delle migliori.

Isola dei Famosi, il cast cambia causa Covid: Alvin e una naufraga positivi. Ecco chi li sostuitirà

Antonio pronto alla scelta

Ora però Antonio deve scegliere chi dovrà fare coppia con lui e tra i sei single (Nicolas Vaporidis, Marco Melandri, Blind, Roger Balduino, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Roberta Morise (non pervenuta), Ilona Staller (ancora non arrivata)) fa una preselezione ed elimina gli uomini. Rimangono quindi Floriana, Estefania e Jovana in gioco. Floriana si espone: «Mi sta simpatico, è colto e a parte il aprrucchino, mi piace», le due modelle invece rimangono in silenzio, quasi sperando che Er mutanda non le scelga.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo l'arresto dell'ex marito si scaglia contro gli haters: «Non ho abbandonato i miei figli»

Floriana cambia idea

Il gioco però è iniziato e Zequila deve scegliere. «Calcola che chi sceglierai giocherà con te», Ilary è chiara con il naufrago che quindi mentre prima guardava con occhi a cuore le due modelle sposta lo sguardo sulla più muscolosa. «Voglio Floriana». Ma l'ex gieffina non ci sta. «Eh no ora perché sai che dobbiamo fare coppia scegli me, ma così non vale». Ma ormai la parola è detta. Antonio è in squadra con la Secondi.