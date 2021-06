"Impero", cominciate le riprese della nuova serie tv di Sky sul calciomercato

Lunedì 28 Giugno 2021, 17:00

E' in arrivo Impero, il nuovo titolo Sky Original è stato annunciato oggi dopo il primo ciak a Milano, da dove provengono anche le prime foto di scena rilasciate oggi. Le riprese si svolgeranno fra Milano, Roma e la Sardegna. Impero racconta le vicende di Corso Manni interpretato da Francesco Montanari, una star nel mondo dei procuratori calcistici, caduto in disgrazia dopo l’arresto per uno scandalo legato a scommesse clandestine. Dopo questo evento cambia radicalmente il rapporto col padre e anche con la moglir Elena Di Gregorio interpretata da Elena Radonicich e figlia di un magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta.

APPROFONDIMENTI VERTIGINE Levante canta Vertigine in diretta su Sky LA CURIOSITA' Don Matteo, Terence Hill: «Ecco perché lascio» CANALE 5 Temptation Island, una coppia ha già lasciato LA NOVITA' “Estate Killer”, ecco il nuovo singolo di Valentina... TELEVISIONE Stasera in tv giovedì 24 giugno su Italia1, «Mi... NOVITA' Pomeriggio 5, la nuova edizione sarà dimezzata? I rumors... IL CASO Nicola Tanturli, dubbi a Chi l'ha Visto? «Il bambino... TELEVISIONE Stasera in tv giovedì 24 giugno su Rete4, «Gran...

Retroscena

In otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti, la serie racconta per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi, senza tralasciare gli interessi economici e politici. Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis e Marcello Olivieri sono i creatori della serie, realizzata a partire da un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi. Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha dichiarato: «Con Impero ci addentriamo in un mondo in cui la serialità non si era finora mai spinta, nel dietro le quinte del calcio italiano».