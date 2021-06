Stasera in tv giovedì 24 giugno su Italia1, «Mi presenti i tuoi?»: trama e curiosità del film

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:08

Stasera in tv giovedì 24 giugno su Italia1 andrà in onda il film “Mi presenti i tuoi?” del 2004. Greg è ormai diventato parte integrante della famiglia Byrnes. Felici, lui e Pam, progettano il loro matrimonio. Ma, prima della cerimonia, tocca alla sposa conoscere i futuri suoceri. Tutti partono per un nuovo weekend, alla scoperta dei coniugi Fotter. Jack Byrnes si trova così di fronte agli strampalati genitori di Greg, coppia super liberale con bizzarri atteggiamenti.

Stasera in tv su Italia 1 “Ti presento i miei”: trama e curiosità del film

Un sequel degno di nota

Nel 2000 Ben Stiller e Robert De Niro conquistavano tutti con “Ti presento i miei”. Il risultato fu un incasso esorbitante: 300 milioni di dollari e siccome Hollywood sa riconoscere una gallina dalle uova d'oro quando la incontra nel 2004 arrivò l'immancabile sequel. Fedeli al motto squadra che vince non si cambia, i produttori schierarono all'epoca la strana coppia e riconfermarono il regista Jay Roach.

