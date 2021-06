Stasera in tv giovedì 24 giugno su Rete4, «Gran Torino»: trama e curiosità del film di Clint Eastwood

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:35

Stasera in tv su Rete 4 andrà in onda il film «Gran Torino» di Clint Eastwood. Tema centrale è il rapporto nei confronti del diverso, il protagonista è un personaggio complesso e con più facce: Walt Kowalski, un meccanico in pensione rimasto vedovo che ha soltanto tre grandi amori, la sua Ford Gran Torino, i fucili e il suo cane Daisy. Walt non sopporta gli orientali dopo la campagna di guerra in Corea. Quando un ragazzo coreano, suo vicino di casa, tenta di rubargli la Gran Torino, Walt si sentirà in diritto di agire in preda al suo odio razzista ma i risvolti saranno inaspettati.

Il titolo

Il titolo Gran Torino è un riferimento all'automobile della Ford Gran Torino, modello molto diffuso negli USA durante gli anni settanta. Il nome "Torino" deriva dal fatto che gli statunitensi consideravano questa città, sede della Fiat e della Lancia, come la Detroit d'Italia. Il personaggio interpretato da Eastwood nel film è molto legato a questo modello di auto in maniera quasi maniacale.

