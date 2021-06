Levante canta Vertigine in diretta su Sky, all'improvviso si interrompe: «Ho mangiato un moscerino»

Venerdì 25 Giugno 2021, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 23:12

Levante canta Vertigine in diretta su Sky, poi all'improvviso succede qualcosa e la cantante si interrompe. Un paio di secondi di imbarazzo poi è lei stessa ad ammettere il contrattempo: «Scusate, ho mangiato un moscerino», dice con la faccia disgustata. Un po' di acqua per togliere l'amarognolo e via, riparte.