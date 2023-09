Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas finisce direttamente nel tugurio della Casa del Grande Fratello

Cesare Buonamici non sopportova le telenovelas. Alfonso Signorni invece «Io le adoravo!». Ma lei, Grecia Colmenares, è la regina delle telenovelas con più di 5000 puntate. Una regina felice, «tanto felice ma non voglio piangere. Entrare dentro la Casa del Grande Fratello è sempre stato il mio sogno».

Si sente una donna felice ora. Una donna che spera di trovare un Principe azzurro. Ora è single e ci tiene a ricordarlo più di una volta: «Sono single, single, single... Se dentro la Casa trovo un uomo che mi piace e io piaccio a lui. Sono in cerca di un vero uomo».

La sua vita sentimentale non è stata fortunata, come una televola. «Mi sono sposata a 17 anni, ma è stato un matrimonio che è durato poco.

Poi è arrivato Marcello, il papà di mio figlio. Ora sono single».

Si definisce buona ma non tonta. «In televisione ho baciato i più belli. Con passione e trasporto perché si vive una volta sola. Sono molto sensibile. Ma non sono tonta. Ho un carattere forte».

Alfonso Signorini gli concede un ingresso da vip: varca la porta rossa e segue un sentiero tortuoso, con una scia luminosa di luci per terra: ma la strada la condiuce nel tugurio, la parte più scomoda della Casa. È lei la prima concorrente a finire lì. Tutto in disordine, tutto sporco. Ma «l'importante è non essere da soli». E sola non sarà...