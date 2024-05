Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 30 maggio): Leyla incontra Onder e lo perdona

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, giovedì 30 maggio.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Stoppa finalista scontato (7), Edoardo stratega (8), Alvina rimane senza brillocco (6), Artur frignone (5)

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Alcuni dettagli condivisi da Nihan nel suo messaggio prima di essere rapita consentono a Kemal di risalire all'identità di uno dei rapitori. Onder incontra Leyla a casa di Kemal. La donna lo ringrazia per averle fornito documenti utili per rientrare in possesso dei suoi diritti nella società e lo perdona.