Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Stoppa finalista scontato (7), Edoardo stratega (8), Alvina rimane senza brillocco (6), Artur frignone (5)

Isola dei Famosi 2024 la finale si avvicina, per fortuna verrebbe da dire. Edoardo Stoppa è il primo finalista, Linda e Khady (a sorpresa) le eliminate, Karina, Artur e Samuel i nominati. Una puntata quella di ieri che non ha regalato nulla di nuovo ai telespettatori, la noia regna sovrana in Honduras. Vediamo dunque cosa è successo durante la puntata del 29 maggio, ecco le (nostre) pagelle.