Grecia Colmenares a Verissimo: «Chi vincerà il Grande Fratello? Giuseppe. Sono single 4 anni, se non mi piace un uomo non ci vado»

Grecia Colmenares arriva a Verissimo dopo sei mesi passati chiusi nella casa del Grande Fratello. «Volevo vincere il relaity però ora sono felice», dopo 72 nomination superate ricord l'esperienza come una delle più belle della sua vita. «Mi ha fatto benissimo». Per lei il vincitore del reality sarà «Giuseppe Garibaldi»

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 16 e domenica 17 marzo): da Patrick Zaki a Mew ma anche Rose Villian e Fabio Canino

Grecia Colmenares a Verissimo

La sua storia è quella di una donna indipendente che grazie a una forza straordinaria è riuscita a fare tutto: dal lavoro alla famiglia senza mai lasciare indietro nulla. Senza alcun timore a dimostrarsi chi è non ha mai nascosto i suoi sentimenti veri.

Così ogni sua espressione fatta nel loft è diventata un meme sui social.

Monica Leofreddi a Verissimo, chi è? Età, il tumore, la storia con Venditti, lo stalker, la morte del fratello, il marito e i figli

«Ho cominciato a lavorare a 9 anni a teatro ma ero una bambina e lavoravo e continuavo a comportarmi da bambina. papà non era d'accordo, i miei erano separati, ma mamma mi ha sempre spronato a fare quello che volevo. E' stata lei a insegnarmi l'importanza dell'amore. L'amore è l'amicizia, un figlio, un uomo».

Fabio Canino a Verissimo, chi è? Età, la malattia dei genitori, il coming out, il compagno «badante» e la carriera

Gli uomini della sua vita: i mariti e il figlio

«Io ho amato tanto nella mia vita ma l'uomo della mia vita è stato il padre di mio figlio. La storia è finita solo perché c'è un tempo per fare le cose l'amore tra noi non è mai finito ma ormai eravamo amici. L'amore di Marcelo è stato diverso da ogni altro rapporto, ora non lo amo ma il tempo che ci è stato con lui è stato speciale».

Marcelo Pelegri ed Henry Zakka sono gli ex mariti di Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas che è tornata al successo con il Grande Fratello. Una vita sentimentale complicata quella dell’attrice che è stata sposata per la prima volta giovanissima, a soli 16 anni, con Henry Zakka. Correva l’anno 1979 quando Grecia, appena 16enne, sposa l’attore e conduttore televisivo venezuelano con cui ha lavorato in diverse occasioni sul piccolo schermo. Un grande amore che naufraga pochi anni dopo con il divorzio firmato nel 1984. Nonostante la fine del matrimonio i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Qualche anno dopo Grecia si sposa con l’imprenditore Marcelo Pelegri. Un secondo matrimonio importante suggellato anche dalla nascita del solo ed unico figlio Gianfranco Pelegri con cui ha vissuto un rapporto di alti e bassi. Anche questa volta il matrimonio dura qualche anno, visto che la coppia nel 2005 firma le carte del divorzio.

Ora sono quattro anni che Grecia è sola: «Sono sincera con me stessa se non mi piace davvero l'uomo non vado con nessuno»