C'è Posta per Te, gli ospiti di Maria De Filippi nell'ultima puntata: arrivano Elisa e Fikret (Furkan Palali) di Terra Amara

Ultima puntata di C'è Posta per Te. Il programma condotto da Maria De Filippi che fa parlare le amozioni chiude stasera i battenti della 27esima edizione. Al suo posto casa Mediaset aprirà le porte al serale di Amici che inizierà sabato 23 marzo. L'appuntamento è come sempre alle 21.40 su Canale 5. Scopriamo dunque quali saranno gli ospiti della puntata e le anticipazioni.

C'è Posta per Te, gli ospiti

Nella puntata del 16 marzo 2024 di "C'è posta per te", la nona e l'ultima di questa nuova stagione, avremo come ospiti unici la cantante Elisa e lo splendido Furkan Palali (Fikret) di "Terra amara". Per la cantautrice questa è la seconda partecipazione, mentre per l'attore turco è la prima in assoluto.