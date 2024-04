Bonus 100 euro nel 2025 per famiglie monoreddito. Riforma Coesione e decreto Ires-Irpef, ok dal cdm

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che riforma le Politiche di coesione e il decreto legislativo per la Revisione del regime Irpef e Ires. Alla vigilia la premier Giorgia Meloni ha preannunciato in quest'ultimo provvedimento una misura per erogare «a gennaio 2025, un'indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico».

