Rose Villain a Verissimo, chi è? Età, il padre (noto imprenditore), Sanremo 2024, il marito, i figli e l'ultimo singolo

È sabato e come ogni weekend è tempo di "Verissimo". Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra loro arriva anche Rose Villain reduce dal successo di Sanremo 2024 con la sua Click Boom!

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 16 e domenica 17 marzo): da Patrick Zaki a Mew ma anche Rose Villian e Fabio Canino

Rose Villain a Verissimo, chi è la cantante?

Rosa Luini, in arte Rose Villain è nata il 20 luglio 1989 sotto il segno del Cancro, a Milano ma attualmente vive a New York. Nata e cresciuta a Milano, Rosa Luini è figlia dell'imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, venuta a mancare nel 2017. Rose Villain è una cantautrice famosa in Italia soprattutto per le sue numerose partecipazioni in singoli di successo.

Monica Leofreddi a Verissimo, chi è? Età, il tumore, la storia con Venditti, lo stalker, la morte del fratello, il marito e i figli

Il padre (famoso)

Rose Villain si definisce “un maschiaccio”: dice - a Rodaio Deejay - che il merito del suo successo non sia della sua bellezza (“che caz*ata gigantesca”) o, soprattutto, di suo padre, Franco Luini, affermato business man, fondatore e CEO del famoso brand di borse e accessori Tucano. «L’assurdità è che quando una donna ha successo bisogna sempre andare a trovare l’uomo che glielo ha fatto ottenere. Mio padre è un imprenditore, sì, ha inventato le copertine per le moto, ottimo, grande papà. Mi ha aiutata a studiare all’estero, verissimo, e non senza sacrifici. Lo ringrazierò sempre perché ha creduto in me. Ma non è lui che scrive le mie canzoni»

Fabio Canino a Verissimo, chi è? Età, la malattia dei genitori, il coming out, il compagno «badante» e la carriera

La carriera

Collabora con l’etichetta Machete Empire Records e con i rapper e produttori DJ Slait, Enigma e Hell Raton. In questo periodo Rose Villain pubblica il suo singolo di debutto Get the Fuck Out of My Pool e Geisha, che le vale il titolo di artista del mese su MTV New Generation. Collabora inoltre con Salmo per il suo singolo Don Médelin, il cui successo è l’inizio di una lunga serie di partecipazioni a brani di artisti di spicco. Negli anni successivi collabora con molti rapper famosi, tra cui Guè Pequeno in Chico, Emis Killa per Psycho, con Mondomarcio per la sua Corona Love Story e Fabri Fibra in GoodFellas. Da solista continua a pubblicare molti singoli, tra cui Kitty Kitty, Don’t Call The Po-Po, Funeral Party, e It’s Snowing, Motherfucker. Nel 2023 arriva il suo album di debutto, Radio Gotham, nel quale alcuni degli artisti con cui ha collaborato in passato ricambiano il favore. Rose Villain anta di nuovo con Salmo in Lamette e con Guè Pequeno in Elvis. Un altro dei singoli estratti dal disco è Gangsta Love, cantato insieme a Rosa Chemical, che la cantautrice affianca anche al Festival di Sanremo 2023 nella serata duetti. Il duo si esibisce in una cover di America, di Gianna Nannini.

Mew, da Amici alla depressione, passando per la relazione con Matthew: chi è la cantante ospite oggi a Verissimo

I successi

I maggiori successi di Rose Villain fino ad oggi sono: Chico (2020) con Guè Pequeno e Luché, Fantasmi (2023) con Geolier, Fragole (2022) con Achille Lauro, Michelle Pfeiffer (2023) con Tony Effe e Io, me ed altri guai (2023)

C'è Posta per Te, gli ospiti di Maria De Filippi nell'ultima puntata: arrivano Elisa e Fikret (Furkan Palali) di Terra Amara

Rischio di Esclusione a Sanremo scampato

Rose Villain ha rischiato di essere esclusa da Sanremo 2024 a causa di una clausola: infatti la giovane ha presentato il suo nuovo singolo ad Amici dopo essere stata annunciata come big in gara a Sanremo ma è obbligo dei cantanti di non apparire in tv e radio dalla data dell’ufficializzazione del cast in gara, tanto è che Mahmood ha dovuto cancellare la sua ospitata a Che Tempo Che Fa, dopo essere stato inserito nella lista ufficiale. La fortuna però ha voluto che la puntata dove è stata presente Rose Villain fosse stata registrata prima che venissero annunciati da Amadeus i concorrenti di Sanremo e per questo motivo è rimasta in gara.

Terra Amara, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda e cosa succede nella prossima puntata

Il nuovo disco

Il nuovo disco, il secondo, l’ha pubblicato l’8 marzo, il giorno della festa delle donne. Si intitola Radio Sakura: “Perché l’ho dedicato alle donne della mia vita. Mi hanno insegnato che la resilienza e la fragilità sono una forza.” – Rose Villain Il termine Sakura, in Giappone, indica i famosi ciliegi che sbocciano di rosa: nel Sol Levante sono una vera e propria ossessione nazionale e vedono il loro massimo splendore proprio tra marzo e aprile, periodo della fioritura.

Vita privata

Nel maggio 2023, Rose Villain è convolata a nozze a New York con Andrea Ferrara, in arte Sixpm, uno tra i producer più importanti e popolari della scena musicale. I due hanno celebrato il matrimonio tra pizze napoletane e aperitivi a Soho con oltre 120 invitati dall'Italia.