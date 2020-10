Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: «Se la tira, è abituata alla vita di lusso»

Faccia a faccia fra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto un duro confronto in settimana, che Alfonso Signorini decide di mostrare in puntata. «Non ho detto che Elisabetta non prende posizione, le ho chiesto se avesse qualcosa contro di me», dice la Orlando. «Lei è "prezzemolo", si siede lì nelle conversazioni e dice la sua. Lo fa perché ha capito che questa strategia va bene. Così si sente presente dentro la casa», risponde la Gregoraci.

Ma l'attacco frontale arriva dall'opinionista Antonella Elia: «Elisabetta vive di rendita, lei è come Cleopatra. Sa di avere un potere sui ragazzi. Se la tira perché è frutto di tutto ciò che è stata, di Briatore, di tutto ciò che ha avuto. La sua è una vita luxury five star». La Gregoraci preferisce non rispondere alle insinuazioni dell'opinionista, ma rientrando in salotto dai coinquilini appare turbata dalle parole. Che sia l'inizio di una nuova faida? Intanto Pupo smorza i toni, affermando che Elisabetta Gregoraci è una donna semplice e di grandi valori.

Antonella entra a gamba tesa su Elisabetta... siamo certi che la discussione non finirà qui... 😏 #GFVIP pic.twitter.com/mn9DDdBkbz — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:39

