Flavio Briatore e l'operazione al cuore, come sta? Il tumore scoperto due settimane fa, la festa di Nathan, l'intervento e la vicinanza della Gregoraci

Flavio Briatore è stato operato al cuore per un tumore benigno al San Raffaele di Milano. È il manager stesso, tornato a casa, che aggiorna i follower raccontando quanto gli è accaduto. «A seguito di un controllo di routine - ha spiegato in un video l'imprenditore, che compirà 74 anni il prossimo 12 aprile - ,sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica».

Briatore operato al cuore per un tumore al San Raffaele: «Intervento riuscito, sono state giornate difficili»

Briatore operato al cuore, come sta

Ora è a Monte Carlo assieme alla sua famiglia, il figlio e la moglie che non lo hanno mai lasciato. «Elisabetta Gregoraci, che è stata con me sempre.

Il compleanno di Nathan

Nel video postato su Instagram Flavio Briatore è sereno anche se visibilmente dimagrito. Il manager aveva scoperto la malattia due settimane fa, ma non si è fatto fermare dalla paura. Flavio Briatore nonostante il referto è andato a Napoli per l'apertura del suo ultimo ristorante per poi tornare a Monte Carlo per festeggiare il figlio, Nathan Falco che il 18 marzo ha compiuto 14 anni, per poi tornare all'ospedale di Milano.

Tumore cardiaco, cos'è il cancro che ha colpito Flavio Briatore: caratteristiche e cure

Il tumore del 2006

Già nel 2006 l'imprenditore, che sottolinea sempre l'importanza della prevenzione, aveva scoperto una massa tumorale, quella volta maligna e a un rene. Elisabetta Gregoraci gli era affianco come fidanzata, poi il matrimonio, il figlio e la separazione, ma la showgirl è sempre con lui.

Il messaggio della Gregoraci

E le ultime stories della conduttrice sono dedicate a Flavio Briatore: «Nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione ad un sacco di cose, ma la vera sintesi è che non c’è nulla di più prezioso della salute», con una carrellata di immagini Elisabetta Gregoraci parla in modo diretto ai suoi fan: «In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene ed il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere di qui. Sono state giornate intense e difficili, ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa».