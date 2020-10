Gf Vip, Antonella Elia contro tutti: «Enock? Comodino senza cervello. La Brandi? Una coatta«»

Antonella Elia contro tutti (o quasi). Smaschera le strategie del "branco" della casa del Gf Vip, dà della coatta a Matilde Brandi, del comodino senza cervello a Enock e si prende il plauso di tutto il popolo del web che la nomina "regina della serata".

In particolare dopo la nomination di Enock ha detto: «Che noia, tu non hai cervello fai solo quello che dicono gli altri. Io non ti conosco ma ti guardo e mi sembra veramente tu sia pilotato», «Non ti puoi permettere - risponde Enock - tu non mi conosci!». Anche il fratello Mario Balotelli è intervenuto su twitter dicendo «Antonella fai la brava»

ANTONELLA ELIA CHE SMASCHERA LE STRATEGIE DELLA STANZA ARANCIONE ✈️✈️✈️ LA AMO ✈️✈️✈️ OPINIONISTA PERFETTA #GFVIP pic.twitter.com/YeySfVJTjB — trashbiccis (@trashbiccis) October 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 08:47

