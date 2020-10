Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ha proposto a Maria Teresa Ruta un finto litigio? «Diamo spettacolo»

Gelo nella casa del Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta ha accusato Matilde Brandi di averle proposto di continuare a litigare, in modo tale da attirare l'attenzione su di loro. «Se vogliono che litighiamo, diamo spettacolo», avrebbe detto la Brandi alla Ruta, nascondendosi in bagno e occultando i microfoni. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni, ma entrambe hanno ritrattato, ammorbidendo la versione precedentemente riferita. La lite furiosa si è però accesa fra Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, e Matilde Brandi sulla questione nomination. Guenda è infatti una outsider, che sembra voler andare per la sua strada senza lasciarsi piegare dalle logiche di gruppo.

