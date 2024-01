Grande Fratello, cambia tutto (di nuovo): stasera salta la diretta. Ecco quando tornerà in onda (e il motivo dello stop)

Non c'è pace per il Grande Fratello. «Il programma più ballerino del palinsesto di Canale 5», come è stato definito dallo stesso presentatore Alfonso Signorini, cambierà ancora una volta il giorno della messa in onda. Il motivo, questa volta, è la concomitanza con la Supercoppa italiana, che impedirà al reality di Mediaset di andare in diretta sia giovedì 18 che lunedì 22 gennaio.

La nuova programmazione

Continua a cambiare il giorno della messa in onda del Grande Fratello.

A causa della concomitanza con la Supercoppa italiana, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sarà trasmesso né oggi né il prossimo lunedì.

Come anticipato nell'ultima diretta dallo stesso presentatore, per la nuova puntata del «programma più ballerino del palinsesto» bisognerà infatti attendere la prossima settimana, precisamente martedì 23 gennaio. Inoltre, per recuperare la puntata persa, Mediaset ha deciso di programmare anche un altro appuntamento con il reality più amato dagli italiani. Oltre alla puntata di martedì 23, infatti, il Grande Fratello sarà trasmesso anche giovedì 25.