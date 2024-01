Benedetta Parodi da Geppi Cucciari, chi è la “conduttrice cuoca”? Il "patto" con il marito, il rapporto con la sorella, le ricette celebri e i (presunti) ritocchi estetici

Benedetta Parodi ospite a Splendida Cornice. Torna infatti stasera in tv in prima serata su Rai 3 "Splendida Cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio. Protagonista della puntata di stasera Benedetta Parodi, cuoca televisiva e moglie del telecronista Fabio Caressa. Ma vediamo dunque chi è Benedetta Parodi.