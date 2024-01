Grande Fratello, autori "insensibili" con Beatrice Luzzi? La scelta dopo i funerali del padre

Giovedì 18 Gennaio 2024, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:11

La storia di Beatrice Luzzi al Grande Fratello sta toccando sempre di più il cuore dei fan, soprattutto dopo la sua reazione nei confronti degli autori del reality show di casa Mediaset. L'attrice romana, uscita dalla casa prima per le condizioni di salute del papà e poi per la morte del genitore, è rientrata dopo i funerali. Tuttavia, dopo gli ultimi sviluppi, in molti hanno cominciato a denunciare quella che sembra essere una vera e propria mancanza di tatto nei suoi confronti. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d'Italia? Cosa avrebbero fatto gli autori nei confronti della Luzzi tanto da attirarsi contro le critiche dei telespettatori del programma? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Beatrice Luzzi, le volontà del papà non rispettate? Cosa avrebbe voluto dopo la sua morte