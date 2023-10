Grande Fratello, Cesara: «Heidi fai una dichiarazione a Massimiliano». Lei: «Non mi piaci». Altro due di picche per Varrese in diretta

Alfonso Signorini ci riprova, e gli va male. Al centro della puntata del Grande Fratello un confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. I due si erano allontanati, ma poi sembrava si fossero riavvicinati complice qualche giorno insieme in tugurio. Così dopo diversi due di picche, il conduttore sperava che finamente Heidi era pronta a vuotare il sacco e ad ammettere che ha una cotta per Varrese. Così chiama l'imprenditrice in Mistery per mostrarle un video. Poi le chiede: «Cosa vedi in queste immagini?».

Grande Fratello, il confronto tra Massimiliano e Heidi

Heidi serena e tranquilla replica: «Sicuramente vedo due persone che si piacciono tantissimo, non gioite però, io l'ho sempre detto che ho grande simpatia per Massimiliano, però da parte mia non c'è questa intensità, non posso mentire.Onestamente adesso mi dispiace perchè non è ricambiato in questo modo. Non sono una persona che fa dei calcoli, vediamo».

Poi Signorini dice a Massimiliano di raggiungere la ragazza sperando che la stessa magari ceda.

La "dichiarazione" di Heidi

E interviene Cesara Buonamici che sperava di poter essere il loro Cupido: «Heidi fai una dichiarazione inequivocabile a Massimiliano», lei secca: «Non mi piaci»