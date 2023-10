Grande Fratello, l'ex moglie di Massimiliano gli scrive una lettera: chi è la mamma di Mia?

A sorpresa arriva nella casa del Grande Fratello una lettera per Massimiliano Varrese. A mandare un messaggio al concorrente del reality è l'ex compagna mamma di sua figlia Mia. Massimiliano commosso: «Non me lo aspettavo. Io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore. Mia è na bambina voluta, desiderata e amata, esistono ex fidanzati ma non si può essere ex fgenitori. Siamo molto fortunati e bravi ad aver messo da parte tutti i nostri contrasti». Nella bista rossa che trova nel confessionale c'è un disegno della figlia.

Ma chi è l'ex moglie di Massimiliano? Si chiama Valentina Melis è nata il 24 ottobre 1980 a Milano, ma è di origini sarde e fa l'attrice.

Nel 2003 debutta in tv come conduttrice ed autrice del programma “It Generation” che conduce fino al 2006. Successivamente approda in Sky dove diventa testimonial insieme ad Edoardo Stoppa di una campagna stampa dal 2006 al 2008. I due si sono conosciuti sul set dell’opera teatrale di Tre metri sopra il cielo. Lei e Massimiliano sono stati insieme 8 anni, nel 2015 il matrimonio e nel 2017 la nascita della figlia. Poi però hanno deciso di separarsi.