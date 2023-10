Grande Fratello, Beatrice gela Signorini: «Io vittima? Voi mandate solo video in cui tutti mi attaccano, altrimenti non lo farei»

Parte con il botto la settima puntata del Grande Fratello. Il confronto è tra Beatrice Luzzi e Giselda Torresan con Alfonso Signorini che dovrebbe fare da pacere. Il motivo della discussione? Le nomination della scorsa settimana. Così mentre le due inquiline spiegano le proprie motivazioni per le quali non vanno daccordo, il conduttore cerca di far uscire la verità. Così attacca sia una che l'altra a Giselda da (quasi) della falsa e a beatrice della vittima. Ma l'Eva Bonelli replica a tono.

Grande Fratello, Alfonso Signorini “smaschera” Giselda Torresan: «Sicura sia solo un gioco?»

Grande Fratello, Signorini prova a mettere all'angolo Beatrice (ma non ci riesce)

«Beatrice ti faccio una domanda secca, a te non sembra di assumere un atteggiamento vittimistico?» La Luzzi non ci sta: «A me pare che voi mandate sempre video dove mi attaccano, di fatto la divento, altrimenti non lo farei».

Una risposta secca che in un attimo diventa virale sui social.

«Beatrice asfaltando Alfonso» e ancora «Il modo vergognoso in cui Alfonso mette in difficoltà Beatrice. Ma ringraziala perché ti manda avanti la baracca»