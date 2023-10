Grande Fratello, Alfonso Signorini “smaschera” Giselda Torresan: «Sicura sia solo un gioco?»

Grande Fratello atto settimo. «Sono cominciate finalmente le dinamiche», inizia così Alfonso Signorini e anche noi siamo d'accordo. Era ora. Si inzia con le nomination. la scorsa settimana gli animi si sono accesi dopo che sono stati letti in diretta i voti dei telespettatori rispetto al preferito della settimana. Beatrice Luzzi vince su Giselda Torresan e l'influencer delle montagne esplode.

Grande Fratello, il faccia a faccia tra Beatrice e Giselda

La discussione dopo la diretta della scorsa settimana inizia per dei vestiti, la Luzzi dice di aver regalato degli abiti alla Torresan lei replica che glieli aveva dati in prestito, aggiungendo (alle spalle) «era uno straccetto».

Per Giselda, Beatrice si inventa le cose: «Non girare le frittate». E la casa si schiera con la Torresan. La settimana di entrabe è stata molto dura.

Sui social però tutti dicono che Giselda è una falsa e finalmente ha calato la maschera.

Signorini smaschera Giselda

Tocca a lei ora spiegarsi: «A me non è piaciuto dall'inizio l'atteggiamento verso Rosy poi è un gioco e spero che tutto rientri io non voglio litigare». Alfonso pure sembra non crederle più: «Sinceramente non mi pare sia solo un gioco, hai detto delle cose molto cattive».

La Luzzi si difende

Beatrice: «Non ho mai nominato Giselda che è nominata dalla prima puntata, e lei è sempre stata nominata quindi c'è qualcuno che la nomina e finge di esserle amica. Io ho avuto un ruolo ingrato perché dovevo decidere ho scelto lei che mi ha dato dell'ipocrita e mi ha ferita»

Signorini si rivolge poi a Beatrice: «Tu non pensi che a volte il tuo atteggiamento sia vittimistico?»

Lei replica: «Voi mandate sempre video in cui mi attaccano è nomrmale poi io ci rimanga male».