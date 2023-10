Grande Fratello, Massimiliano cambia strategia: «Heidi? Valuto giorno dopo giorno». Signorini lo gela: «Ora vuoi fare il figo tu?»

Capitolo Heidi e Massimiliano, a che punto siamo? Li avevamo lasciati separati uno da una parte uno dall'altra con un No secco e chiaro della bella imprenditrice di origini albanesi. poi complice il tugurio e l'attrazione che sicuramente c'è i due ricominciano a flirtare. Alfonso Signorini quindi decide di dedicare un blocco della diretta di stasera a loro due e chiama la Baci in mistery e le mostra un video in cui Varrese parla di lei. Poi le chiede: «Cosa vedi in queste immagini?».

Heidi dopo essersi sistemata i capelli replica: «Sicuramente vedo due persone che si piacciono tantissimo, non gioite però, io l'ho sempre detto che ho grande simpatia per Massimiliano, però da parte mia non c'è questa intensità, non posso mentire.Onestamente adesso mi dispiace perchè non è ricambiato in questo modo.

Signorini gela Massimiliano

Massimiliano poi la raggiunge e sembra essere più duro: «Sto valutando giorno per giorno, sto riflettendo su di me, sulle mie emozioni, ognuno ha i suoi tempi e le emozioni non possono essere uguali agli altri. Stasera è stata più chiara, ne prendiamo atto e vediamo cosa succede dentro di me». Signorini confuso e divertito replica: «Ma quindi ora vuoi fare tu il figo?». Hedi però dice «Non mi piaci. C'è della simpatia, mi trovo molto bene. Io non ho paura di dire se una persona mi piace, vado e lo dico chiaro. Questo film chiudiamolo qua»