Grande Fratello, Garibaldi fa dietrofront su Beatrice: «Mi manca». La reazione di Anita sconvolge: «Non ci prendiamo in giro, non mi far parlare»

Quindicesima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto a tornare con un nuovo appuntamento, stasera in tv, del reality di Canale 5. A rischiare l'eliminazione stasera ci sono in nomination Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina Modini, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. E sul dibello calabrese ci sono i riflettori puntati.

Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e ascolti del reality di Canale 5

Gf, Garibaldi fa dietrofront su Beatrice

In questi giorni infatti Garibaldi si è lasciato andare a una serie di attacchi verso Beatrice minaccinado anche che se dovesse uscire pagherà «l'Italia intera per farla eliminare». Poi tutto è cambiato. Ora sembra che Giuseppe si voglia riavvicinare all'attrice. E tutto questo a poche ore dalla chiusura del televoto, forse un caso, ma per il web è una strategia. «È una sensazione strana, non vi nego che sento la mancanza», racconta il concorrente ai suoi coinquilini.

La reazione di Anita

La reazione a queste parole di Anita Olivieri però sta facendo ancora pià discutere delle parole di garibaldi. La gieffina infatti dopo aver sentito dire a Garibaldi che le manca la Luzzi ha rilasciato una serie di dichiarazioni, come sempre discutibili e al veleno:

«Ma per carità, tu senti la mancanza fisica parliamoci chiaro.

Non ci resta che attendere la puntata di stasera, in onda dalle 21.30 su Canale 5, per vederci chiaro (o almeno provarci)