Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi molla Beatrice Luzzi in diretta: «Voglio mettere un punto. Voglio essere me stesso, voglio godermi la casa»

Che tra Beatrice e Anita non ci fosse simpatia lo avevamo capito, ma questa settimana se ne sono dette di tutte i colori. La Luzzi dà alla coinquilina dell'«invidiosa» e l'altra ride: «Io neanche la conoscevo, non guardo quel genere di tv». Alfonso Signorini le chiama in mistery room per un confronto ma poi arriva anche Giuseppe Garibaldi che fa un annuncio a "sorpresa" che lascia tutti perplessi.

Perla (stasera) non entra al Grande Fratello: «Ho preso il Covid». Interviene Signorini: «Non è che te l'ha tirata Greta?»

Gf, lo scontro tra Anita e Beatrice

Le due donne sono in mistery ma Anita crolla e riesce a malapena a rispondere alla prima domanda con la voce rotta dalle lacrime.

Poi il conduttore la "riprende": «Su tu hai la cazzimma puoi sostenere un confronto», così manda la clip con il montaggio dei litigi che ci sono stati tra le due donne.

«Dopo il litigio feroce io ho chiesto scusa a Beatrice e Giuseppe - spiega la concorrente romana - poi il giorno dopo lei ha cominciato ad attaccarmi. Io penso che con lei sia inutile». Ma Signorini vuole sapere cosa uno pensa dell'altra

la raccomandata: “uno dei miei più grandi pregi è che dico le cose in faccia.”



TWITTER CON TUTTE LE CESSATE SALVATE IN VIDEO:#grandefratello pic.twitter.com/TfRauRAwED — BadgalVale (@badgalvale) November 13, 2023

«Io non ti invidio perché io non vorrò fare l'attrice, non ho mai invidiato nessuno io cerco di imaprare dalle persone ma sicuramente so di non aver nulla da imaparare da te, il mio regio è che dico le cose in faccia. Io ti ho chiesto scusa e tu sei tornata piu' agguerrita di prima. Io voglio stare serena qua dentro e non mi piace stare cos'. Se vuoi continuare la tua lotto continua io però non ci sto. io credo che tu e giuseppe abbiate dei problemi ma non dipendono da me». Anita pare essersi ripresa ed essere tornata la solita Anita.

Ma anche Beatrice è la solita beatrice: «Allora Anita quando te sei arrivata con samira io ero felice, poi te dopo qualche giorno mi hai detto delle cose bruttissime, io non mi sono mai permessa di dire qualcosa sulla vostra amicizia e non ho mai provato sentimenti di gelosia sulla vostra amicizia, tu me ne hai dette di tutti i colori, io ho provato due volte a parlare con te e tu hai iniziato a mitraglia».

LA ROTTURA DEFINITIVA, CI SIAMO LIBERATI DEI BEABALDI BEATRICE RISORGI COME UN'ARABA FENICE #grandefratello #gfpic.twitter.com/PkvQn88h75 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 13, 2023

Giuseppe spiazza tutti

Signorini poi pensa di far entrare Giuseppe per fargli dire qualcosa a entrambe le donne, ma il bidello quando entra in mistery fa una dichiarazione che sconvolge tutti. «Ad oggi mi ritrovo che il mio percorso qui con Bea è bello e intenso e ho tutta la voglia di stare con lei, visti i continui litigi ho pensato di mettere un punto a tutto. La colpa è mia. Non sono in grado di soddisfare le sue intenzioni. Io voglio essere me stesso, se mi resta tempo vorrei godermi la casa». Beatrice «Si sono d'accordo. Il discorso di Anita è un discorso parallelo. Il sentimento c'è ma ci ho riflettuto tanto. Anche io sono giunta alla stessa conclusione, la vita qui è difficile, per una relazione particolare come la nostra lo è di più e le incursioni da parte degli altri sono tante, Anche io se stiamo separati me la vivo meglio». Anita «Avevo ragione io a dire che il rapporto non fosse solido, è Beatrice che ha problemi con me dall'inizio»