Chiambretti, ritorno in Rai con amarcord: «Il mio debutto a Spoleto con Cesarino Maiocchi»

SPOLETO L’indimenticato Cesarino Maiocchi, cui a breve sarà intitolato il centro sportivo di San Nicolò, è stato in qualche modo protagonista del ritorno in Rai, dopo 22 anni, di Piero Chiambretti. È stato lo stesso conduttore, martedì sera, in apertura del nuovo programma «Donne sull’orlo di una crisi di nervi», a ricordare il suo debutto in Rai e a offrire un piacevole tuffo nel passato. «La mia prima volta a Rai 3 - ha ricordato - è stata nel 1987. Il programma si chiamava Va' pensiero e lo conduceva Andrea Barbato con Oliviero Beha». Il conduttore ha quindi lanciato il filmato dell’epoca: il primo collegamento con la rubrica «Divano in Piazza», nella quale Chiambretti aveva il compito di fermare i passanti e di convincerli a impersonare i familiari di un vip, è avvenuto proprio da Spoleto, in una Piazza del Mercato ancora affollata di bancarelle. E la prima spalla televisiva del conduttore è stato Cesarino Maiocchi, fermato per caso, e che non si è sottratto al gioco di fingersi la guardia del corpo di Bruno Vespa. Uno sketch esilarante, in cui Cesarino, prima di improvvisare il racconto di un tentato rapimento di Vespa a Testaccio, ci tiene a raccontare il suo impegno nel calcio giovanile.

Un vero personaggio, Cesarino Maiocchi, che con la Stella Rossa - squadra da lui fondata - ha cresciuto intere generazioni di calciatori spoletini, infondendo fiducia e speranza e trasmettendo i valori più autentici dello sport. Tanti gli aneddoti che ancora oggi, a dieci anni dalla scomparsa, molti amano ricordare. Come quando la squadra era in netto svantaggio durante una partita e lui, sfruttando un'azione favorevole, con il proverbiale ottimismo che lo caratterizzava, disse ai suoi ragazzi: «Daje, che l'avemo imbottigliati!». Nei primi anni duemila, in occasione dei suoi 80 anni, Maiocchi si vide anche esaudire il desiderio di diventare sindaco di Spoleto per un giorno, come era avvenuto per Alberto Sordi a Roma. L'amarcord rispolverato martedì sera dà modo di ricordare un altro personaggio locale molto amato e mai dimenticato: Tommaso Nardone. Sul finire degli anni 80 proprio Chiambretti lo scelse come autista del sidecar che la domenica pomeriggio lo accompagnava negli studi di «Prove tecniche di trasmissione», il primo programma domenicale scherzoso sul calcio.