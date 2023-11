Grande Fratello, Anita entra in confessionale e scompare (per più di un'ora) dalla casa: che fine ha fatto? Beatrice: «Che bello ce ne siamo liberati»

Che fine ha fatto Anita Olivieri? È questa la domanda che gli altri concorrenti del Grande Fratello si sono fatti dopo la "scomparsa" della gieffina dalla casa per più di un'ora. E non sono mancati i commenti su twitter, ops X. La "pluri"laureata è stata chiamata in confessionale (come spesso accade) e poi a seguire è stato convocato Massimiliano Varrese che era certo di trovare la Olivieri lì. Ma della concorrente non c'era traccia.

Gf, Anita entra in confessionale e scompare

Non c'era nel confessionale e il suo microfono era messo da una parte. Ma dove è andata? «Non si è vista prima – replica Ciro al racconto di Max – Ora ha il microfono lì fuori.

I dubbi del web

Dopo un po' di tempo Anita torna in casa, passando dal confessionale senza dire nulla sul motivo della sua assenza. E sui social scoppia la polemica. C'è chi ipotizza che le siano state date indicazioni comportamentali, chi non vede l'ora di trovarsela in nomination, poi c'è chi ricorda l'ambigua confessione che la concorrente ha fatto a Rosy in cui faceva intendere di avere un flirt con un autore del reality e poi c'è que filmato che circola in rete molto sospetto. Anita dice a Garibaldi di aver sentito i genitori e di sapere che stanno bene, si riferisce alla sorpresa che ha ricevuto qualche settimana fa o è riuscita a mettersi in contatto con loro per vie traverse? Parole che fanno aumentare ancor di più i dubbi sui possibili favoritismi. E il web non ci sta.