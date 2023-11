Perla (stasera) non entra al Grande Fratello: «Ho preso il Covid». Interviene Signorini: «Non è che te l'ha tirata Greta?»

Perla Vatiero, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, doveva entrare come concorrente nela casa del Grande Fratello, però «mentre era in isolamento ha fatto il tampone e ha preso il Covid». Parte con questo annuncio di Alfonso Signorini il reality.

Perla Vatiero entra al Grande Fratello? La reazione di Greta: «Lasciamo l'ingresso ad altre». L'indiscrezione sull'ex fidanzata di Mirko Brunetti

Perla non entra al Gf: ha il Covid

L'influencer è in collegamento dalla stanza dell'hotel: «Sto abbastanza bene sono risultata positiva e spero di riprendermi presto»

Signorini interviene: «Non è che te l'ha tirata Greta? No scherzo». In effetti l'attuale fidanzata di Mirko, Greta Rossetti (la tentatrice), non pare proprio felice da questa situazione.

Per ora su Instagram ha solo detto: «Lasciamo l'ingresso ad altre, io sto bene a casa mia». Ma sarà davvero così?

"Ma non sanno che presto Perla entrerà come concorrente nella casa del grande fratello"

LA NOSTRA VITTORIA #Gf #grandefratello pic.twitter.com/NkXp7iAkq8 — 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂🤍 (@this_isme_22) November 13, 2023

Per ora ci toccherà seguire in diretta il confronto già anticipato tra Perla e Mirko.