Grande Fratello, Daniele Dal Moro al veleno sui social dopo le parole di Alfonso Signorini a Verissimo: cosa ha scritto

Alfonso Signorini è pronto a tornare stasera in tv con una nuova edizione del Grande Fratello. Ieri il conduttore del reality assieme alla sua spalla Cesara Buonamici è stato ospite di Silvia Toffanin ma le sue parole hanno fatto storcere il naso a molti. Ha chiesto scusa Alfonso per il cast troppo trash che ha scelto l'anno scorso.

Gf, le dichiarazioni di Signorini che fanno infuriare (molti)

«Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti.

Dichiarazioni, quelle del giornalista, che pare abbiano mandato su tutte le furie Daniele Dal Moro ex concorrente del reality show che a causa dei suoi atteggiamenti «troppo sopra le righe» fu squalificato.

Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini su Twitter?

Così in queste ore, dopo l’ospitata di ieri di Signorini a Verissimo, Dal Moro tuona su Twitter: “Pelato infame”. E per molti il commento è riservato proprio al conduttore del reality, anche se lui non conferma (ma non smentisce) le supposizioni.

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023

E sul social fioccano i commenti. I fan danno il «Bentornato» all'ex vippone e in molti gli danno ragione.

Cosa è successo

Un tweet al veleno che arriva proprio a poche ore di distanza dalle parole annunciate da Signorini, un caso? Chi può dirlo. Quello che sappiamo è che Dal Moro fu squalificato dal reality per alcuni atteggiamenti, ritenuti dalla produzione aggressivi, tenuti dal vippone nei confronti della sua ragazza Oriana Marzoli all'interno della casa di Cinecittà.

Un’eliminazione che Daniele non ha mai digerito. E lo stesso Dal Moro ha comunicato su Twitch (come riporta Biccy) ai suoi fan di essere attualmente in causa con il reality show, per via della squalifica.