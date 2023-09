Grande Fratello, i nomi dei primi concorrenti nip fanno infuriare il web: «Ma le persone con lavori normali dove sono? Ci avete preso in giro»

Grande Fratello torna stasera in tv alle 21.30 su Canale 5. Sarà un nuovo inizio per tutti anche per il conduttore. Pier Silvio Berlusconi ha chiaramente dato le linee guida da seguire ad Alfonso Signorini per questa edizione del reality, così mentre il giornalista si cosparge il capo di cenere chiedendo scusa ai telespettatori per la scelta sbagiata del cast dello scorso anno, si accendo le polemiche per i concorrenti di questa stagione. Saranno 21 le persone (tra vip e nip) che varcheranno la porta rossa stasera.

Grande Fratello torna stasera in tv, cosa c'è da sapere: chi sono i concorrenti, quando va in onda e le novità di questa edizione

Grande Fratello, perché nel cast ci sono anche i Nip

Un ritorno alle origini ecco la vera novità di questa edizione del reality: il cast sarà per lo più composto da gente comune che ha una storia da raccontare, almeno questo aveva detto Alfonso Signorini. «Perché, dopo 23 anni, la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni», ha detto a Chi. «Per questo metà del cast sarà composto da perfetti sconosciuti»

Chi sono i concorrenti nip

Ma del film di Paolo Genovese pare che il conduttore del Gf abbia solo ripreso il titolo. Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letizia Petris sono i tre concorrenti non famosi già annunciati che entreranno stasera nella casa del GF. ma pare che non siano affatto Perfetti sconosciuti. Vittorio è un modello e tiktoker, Giselda un'influencer ecologista da 135.000 e Letizia una fotografa da oltre 15.000 che ha tra i follower anche volti noti dello spettacolo (e anche una foto con Can Yaman).

La polemica

Insomma non pare proprio che i primi tre nip siano poi così tanto Nip, da qui parte la polemica. «Ma le persone che dovevano avere pochi follower e che facevano lavori normali, dove sono?», si legge nei commenti dei social del reality.

Se ai tempi dell'ultima versione del format originale (era il 2019) i concorrenti nip erano davvero sconosciuti, i tre scelti dagli autori di Alfonso Signorini vantano invece un certo seguito social.

E sul web gridano: «Non è cambiato NIENTE.