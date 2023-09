Grande Fratello, Claudio Roma "contro" Alfonso Signorini: «Non doveva dire quella parola». Grecia al centro delle polemiche, i nominati: anticipazioni

Grande Fratello torna stasera in tv per la sua terza puntata di questa stagione. Il reality condotto da Alfonso Signorini, con l'aiuto di Cesara Buonamici Rebecca Staffelli, è pronto a regalar emozioni ai suoi fedeli telespettatori. L'appuntamento per tutti è per stasera alle 21.30 su Canale 5, nel frattempo vediamo cosa è successo in qusti giorni scopriamo le anticipazioni della puntata del 18 settembre.

Grande Fratello, anticipazioni 18 settembre

Lo scorso venerdì sono entrati gli ultimi 6 concorrenti nel loft di Cinecittà, si tratta di Si tratta di: Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone, Claudio Roma.

Le nomination

Per ora nessun concorrente è stato eliminato. Ma in nomination sono finiti in quattro: Giselda, Grecia, Rosy e Vittorio. Cominciano i primi malumori: la chef influencer non ha ben preso la sua nomination e considera ora gli altri concorrenti degli ingrati.

Rosy Chin non convince

La food influencer del GF si è data tanto da fare in cucina preparando anche il suo celebre sushi che propone nel suo ristorante di Milano ma questo non è bastato per evitare di andare al televoto. ecco perché ora è arrabiata. A farla ragionare con garbo ed educazione ci ha pensato Arnold, il nuovo entrato, che ha spiegato alla donna che in realtà lei risulta falsa e stratega.

Alleanza contro Grecia?

Al centro della puntata anche la star di Topazio. L'atteggiamento da regina delle pulizie multivitaminica di Grecia Colmenares non convince: il suo atteggiamento (a dir poco) esuberante sta facendo storcere il naso ale altre donne della casa che ritengono che lei stia fingendo e il suo scopo sia solamente quello di crearsi un personaggio all'interno del reality. Ma d'altronde è attrice di soap opera, nulla di strano.

A mandare su tutte le furie le donne della casa è stato poi uno scherzo che Topazia (come l'ha chiamata Fiordaliso) ha fatto sabato notte a Letizia, Samira e Rosy. A non gradire non sono state solo le 3 donne ma anche altri inquilini che hanno definito l'atteggiamento di grecia molesto. purtroppo per ora non abbiamo video di quel momento perchè dalle 3 alle 9 non c'è la diretta in tv ma siamo certi che stasera Signorini ci mostrerà tutto. Secondo le fan dell'attrice però le altre donne della casa stanno esasperando la situazione con il solo scopo di cacciare la Colmenares dalla casa.

Prima bestemmia al Gf? Claudio Roma cosa rischia

Appena è entrato e già è al centro delle polemiche. Claudio Roma arriva al Gf con una storia forte alle spalle, il veterinario 34enne originario della riviera romagnola infatti è stato arrestato per spaccio quando era molto giovane. Poi i domiciliari, i lavori socialmente utili e il volontariato. Claudio varca la porta rossa con una sola cosa nel suo bagaglio: la parola Rinascita. Il concorrente sarà stasera però protagonista di un confronto con Signorini. In rete infatti circolano dei video in cui pare che l'inquilino abbia bestemmiato, sarà davvero così o no? Un confronto con il conduttore a prescndere da questo ci sarà sicuramente perché a Claudio Roma non è proprio piaciuta la presentazione che Alfonso ha fatto di lui al suo ingresso, presentazione in cui il conduttore ha voluto evidenziare i momenti buii della vita del gieffino.

Paolo Masella perde colpi

Paolo Masella, che durante le nomination della scorsa puntata ha deciso di fare il nome di Giselda perché temeva di poterla illudere e mettere così un veto ad un’eventuale innamoramento, continua a essere criticato. L’iniziativa del macellaio romano è apparsa incomprensibile considerando che Giselda non ha mai dato a vedere di provare qualcosa per il ragazzo, anzi nelle ultime ore è sempre più vicina tra giochi e proposte di matrimonio finte a Giuseppe Garibaldi con cui si sta divertendo tantissimo.

Le critiche agli ex vipponi

Al centro delle dinamiche anche le chiacchiere. Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati a commentare “aspramente” i concorrenti della scorsa edizione. È bastato questo per aizzare il popolo del web.

«Litigavano sempre. Non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose», dice aspramente Samira Giuseppe replica: «Era gente che non aveva mai fatto niente. Hanno avuto sempre la mamma e papà a casa che gli facevano tutto». Anita fa la "superiore": «Io so solo che erano persone molto diverse da noi». non poteva certo stare zitta di fronte a queste parole Antonella Fiordelisi, ex concorrente, che ha ribattuto con un commento tramite i social: «Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano dei finti umili».

E come diceva Rovazzi, sembra "Tutto molto interessante", l'appuntamento è per stasera su Canale 5 alle 21.30