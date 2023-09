Grande Fratello, pagelle seconda serata: Signorini, sacerdote (3), Lady Fagiana, anche meno (4), Ciro, Forrest si ferma (7), Mughini, parapsicologo (6)

Grande Fratello seconda puntata: che noia! Le rigorose regole imposte da Pier Silvio Berlusconi si sentono eccome. Meno spazio al trash e più spazio alle storie vere, ma a che costo? I concorrenti non convincono, i 21 tra nip e vip che in realtà avrebbero tanto da raccontare vengono rilegati in cliche di falso perbenismo che nuoce al programma. Ma vediamo le pagelle della seconda serata del Gf.