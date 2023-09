Un posto al sole, anticipazioni 18 settembre: Roberto e Marina tornano insieme, guai in vista per Lara

Un posto al sole torna stasera in tv su Rai3 alle 20.50. La soap opera interamente girata in Italia e ambientata a Posillipo (Napoli) che narra le vicende che accadono a Palazzo Palladini, è pronta a regalare nuove emozioni ai suo fedeli telespettatori. Vediamo dunque quali sono le anticipazioni di oggi. Cosa accadrà nella puntata del 18 settembre?

Un posto al sole, anticipazioni 18 settembre

Roberto riesce a riconcigliarsi con Marina. Ferri giura alla mogli che riuscirà a mettere le cose apposto a partir da Lara. I coniugi così affrontano la Martinelli che, nel frattempo, deve trovare un modo per limitare i danni. Nl frattempo Micaela si accorge di provare attrazion per Costabile. Il nipote di Mariella farà però breccia anche nel cuore di Micaela. Le gemelle torneranno a contendersi lo stesso uomo, come successo anni fa con Niko? Otello è in ansia per le sorti della sua “bambina” (la sua moto). Guido affronta Massaro in un'acceso confronto.