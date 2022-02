Gf Vip, Paolo Bonolis ospite (con "ricatto") della finalissima: il "contratto" con Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli

Scoop da "Casa Chi". La rubrica social di approfondimento condotta da Rosalinda Cannavò (prossima alle nozze) che regala chicche sul Gf Vip ci dà un succolento retroscena. Giunta quasi al termine la sesta edizione del reality di Mediaset, la produzione può ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti. Con il suo protagonista "immorale" Alex Belli, il Grande Fratello questo anno ha regalato importanti picchi di share e Alfonso Signorini tronfio di vittoria pensa già alla squadra da mettere in campo per la prossima edizione che partirà a settembre 2022.

Gf vip, la sesta edizione è da record

«Sugli opinionisti ci metterei un bel punto interrogativo, sia su Sonia Bruganelli che su Adriana Volpe» lancia così Gabriele Parpiglia delle news. «Non credo che qualche ex vippone siederà sulla poltrona rossa il prossimo anno, e sono quasi sicuro che Sonia non ci sarà». D'altronde era stata la bruganelli stessa a dire in un'intervista a Chi che il prossimo anno si sarebbe dedicata al suo lavoro e non più ai reality.

Il superospite con "ricatto" della finale: Paolo Bonolis

Sulla puntata della finale, prevista per il 14 marzo, il giornalista lancia poi una bomba. «Noi lo avevamo annunciato che il Gf sarebbe finito con il botto e avevamo annunciato che ci sarebbe stato un ospite d'eccezione. I siti hanno ipotizzato che ci sarebbe stata Barbara D'Urso pronta a partire con La Pupa e il Secchione, invece noi sappiamo che l'ospite dell'ultima puntata porta il nome di Paolo Bonolis. A svelare il retroscena inedito ci ha pensato poi Azzurra Della Penna: «Paolo Bonolis in cambio della sua partecipazione ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui partecipava alla finale quella sarebbe stata l'ultima puntata della moglie Sonia Bruganelli»